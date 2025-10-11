Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
2
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
4
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
3
:
Украина
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
3
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
0
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
4
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2

Сафонов не хочет возвращаться в РПЛ: «Я уезжал за трудностями в дискомфортные условия. И странно от этих сложностей уезжать»

Последний раз Сафонов играл за «ПСЖ» в конце мая — в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0).

Источник: Спортс"

— Готов ли вернуться в ближайшее трансферное окно в Россию?

— Я думаю, что мне бы не хотелось. Я уезжал за трудностями и сложностями в дискомфортные для меня условия. И странно от этих сложностей уезжать. Наоборот, их нужно встречать.

Считаю, что любое предложение должно рассматриваться, если оно достойное. Поэтому все зависит от ситуации, которая будет на момент трансферного окна, если мы говорим про это. И плюс, посмотреть, насколько все стороны в этом заинтересованы. Если, допустим, мой клуб не хочет меня продавать, о чем им вести разговор?

Могу ли представить себя в другой российской команде, кроме «Краснодара»? Нужно смотреть ситуацию, мне нужно играть. К примеру, «Краснодару» сейчас нужен вратарь? Нет. А мне нужно играть, — сказал вратарь сборной России.