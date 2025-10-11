Рафинья Алькантара: «Суарес — прекрасный человек, но на поле он становился зверем. Большинство форвардов злятся, если не даешь им мяч, но Луис почти преображался. Никто меня столько не обзывал»

Вне поля он был просто прелестью, а вот на поле никто меня не обзывал столько раз. Большинство форвардов такие, они хотят получить мяч, а если ты его не даешь, то они злятся. Суарес в таких случаях чуть ли не преображался и разве что в тех ситуациях, когда мяч был у Месси, он был спокойнее, потому что знал, что мяч вернется к нему«, — сказал бывший хавбек “Барселоны” в интервью D"olhonoLance.2.