Рафинья Алькантара: «Суарес — прекрасный человек, но на поле он становился зверем. Большинство форвардов злятся, если не даешь им мяч, но Луис почти преображался. Никто меня столько не обзывал»

"Суарес — прекрасный человек, но на поле он становился зверем.

Источник: Спортс"

Вне поля он был просто прелестью, а вот на поле никто меня не обзывал столько раз. Большинство форвардов такие, они хотят получить мяч, а если ты его не даешь, то они злятся. Суарес в таких случаях чуть ли не преображался и разве что в тех ситуациях, когда мяч был у Месси, он был спокойнее, потому что знал, что мяч вернется к нему«, — сказал бывший хавбек “Барселоны” в интервью D"olhonoLance.2.