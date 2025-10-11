Над созданием второго Кубка в России работает Геркус. В турнире могут сыграть 192 команды из Второй лиги Б и Третьей лиги

Идеология кубка, мне кажется, в мотивации всего города, чтобы привезти красивый национальный трофей, торжественно поставить его на полку или сделать парад на центральной улице. Уверен, в жизни этих команд это будет значимым событием, а футболисты станут легендами. Мы понимаем, что они, может быть, никогда больше ничего не выиграют и это будет их главный трофей.