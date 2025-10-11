Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.87
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.52
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
13.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
2
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
4
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
3
:
Украина
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
3
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
0
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2

Дешам о разгроме Азербайджана: «Не собираюсь прыгать от радости: Франция победила, забила три мяча, но могла бы и больше»

"Мы добились нужного результата, хотя, возможно, не тем способом, каким хотели. Против глубоко обороняющегося соперника нам немного не хватало остроты в атаке и вертикальной игры.

Источник: Sports

Нам нужно было добавить немного интенсивности в первом тайме. Нам удалось создать два-три голевых момента, но мы не доставили им достаточно хлопот. Я не собираюсь прыгать от радости: мы победили, забили три мяча, но могли бы и больше.

Из каждой игры всегда есть чему поучиться, будь то коллективно или индивидуально. Мы взяли три очка, но, пожалуй, не так, как мы хотели. Мы выполнили свою работу, дали игрокам возможность впервые выйти в стартовом составе. В понедельник будет другой матч [с Исландией], другой контекст.

Что больше всего порадовало? Мы не позволили сопернику создать много моментов, сами создали много и смогли забить три гола", — сказал тренер сборной Франции.