Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.81
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.36
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
2
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
4
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
3
:
Украина
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
3
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
0
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2

Сафонов об обвинении Сперцяна в расизме: «Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет — он портит репутацию человеку»

После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве. Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

"Думаю, он [Сперцян] не мог этого сказать. Честно, не сильно осведомлен. Но все, что я видел, как по мне, не соответствует действительности.

Если я скажу какую-то вещь про другого человека, что он назвал меня плохим словом, это будет скандал? Если нет никаких доказательств, то какой это скандал? Люди могут говорить что угодно, наговаривать что угодно. Есть видео или еще что-то? Если нет, то это не должно быть скандалом.

Как вы можете понять, правду говорит человек или нет? Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет, потому что он портит репутацию человеку«, — сказал вратарь “ПСЖ”, выступавший ранее за “Краснодар”.

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК.