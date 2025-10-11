Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Андорра
П1
1.53
X
3.81
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Венгрия
:
Армения
П1
1.36
X
5.36
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Норвегия
:
Израиль
П1
1.23
X
7.75
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
2
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
4
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
3
:
Украина
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
3
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
0
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2

Глейзеры могут продать весь «МЮ», если поступит подходящее предложение — свыше 33 долларов за акцию (Thе Times)

"То, что у Рэтклиффа 30% акций, не означает, что Глейзеры не рассмотрят возможность продажи. Думаю, за подходящую цену они бы точно согласились [продать].

Источник: Спортс"

Когда Рэтклифф купил клуб, в соглашение включили пункт (думаю, он вступил в силу в августе этого года), который означает, что если поступит подходящее предложение (думаю, свыше 33 долларов за акцию), то Глейзеры могут продать весь клуб.

То есть будет выкуплена не только их доля, но и доля сэра Рэтклиффа, так что есть вероятность, что Глейзеры могут продать весь клуб. Но сейчас это кажется странным, учитывая все эти новости, всю эту шумиху и ажиотаж, вызванный одним-единственным твитом", — сказала Шарлотта Данкер в эфире Sky Sports.

«МЮ» снова продают? Саудовский шейх объявил о продвинутых переговорах, Рэтклифф не в курсе.