Я очень счастлив, что смог поиграть с лучшим игроком в истории, что мы так хорошо понимаем друг друга. Я сделал ему много ассистов, а он помог мне забить почти все мои голы. Горжусь, что смог играть столько лет и наслаждаться«, — сказал завершающий карьеру защитник “Интер Майами”.
Альба о Месси: «Счастлив, что поиграл с лучшим футболистом в истории. Мы хорошо понимаем друг друга»
«Первую голевую передачу я сделал ему против “Осасуны”, где мы выиграли. И с тех пор мы очень хорошо понимаем друг друга, наше взаимопонимание до сих пор работает.