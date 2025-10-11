Я просмотрел огромное количество матчей — глаз у меня был наметан. Пафунди (дебютировал за сборную Италии в 16 лет при Роберто Манчини в 2022 году — Спортс«“)? Это была своего рода провокация, но почему такой талантливый 18-летний игрок не играет в Серии А?” — сказал бывший главный тренер сборной Италии.
Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить его в “Сампдорию”, первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей — глаз у меня был наметан»
«Замечать игроков раньше других случалось со мной еще тогда, когда я сам был футболистом: первым заметил Зидана, которого хотел пригласить в “Сампдорию”, видел и Криштиану Роналду.