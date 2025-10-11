Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.87
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.75
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
26.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
41.00
X
14.25
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.51
П2
5.80
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить его в “Сампдорию”, первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей — глаз у меня был наметан»

«Замечать игроков раньше других случалось со мной еще тогда, когда я сам был футболистом: первым заметил Зидана, которого хотел пригласить в “Сампдорию”, видел и Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

Я просмотрел огромное количество матчей — глаз у меня был наметан. Пафунди (дебютировал за сборную Италии в 16 лет при Роберто Манчини в 2022 году — Спортс«“)? Это была своего рода провокация, но почему такой талантливый 18-летний игрок не играет в Серии А?” — сказал бывший главный тренер сборной Италии.