Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить его в “Сампдорию”, первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей — глаз у меня был наметан»

Я просмотрел огромное количество матчей — глаз у меня был наметан. Пафунди (дебютировал за сборную Италии в 16 лет при Роберто Манчини в 2022 году — Спортс«“)? Это была своего рода провокация, но почему такой талантливый 18-летний игрок не играет в Серии А?” — сказал бывший главный тренер сборной Италии.