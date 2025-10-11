Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Активист в футболке с надписью «Освободите Сектор Газа» выбежал на поле во время матча Норвегия — Израиль. Игру ненадолго приостановили

Сборная Норвегии обыграла команду Израиля со счетом 5:0 в 7-м туре квалификации ЧМ-2026.

На 7-й минуте встречи на поле выбежал человек в футболке с надписью «Освободите Сектор Газа», передает TV2. Игру ненадолго приостановили — она была возобновлена, когда стюарды остановили активиста и выпроводили его с поля.

Этим человеком оказался итальянец Марио Ферри, который ранее неоднократно выбегал на поле с политическими посланиями во время футбольных матчей.

Флаг Израиля сожгли у стадиона перед матчем Норвегии с израильтянами. Полиция применила слезоточивый газ против пропалестинских демонстрантов — их было больше тысячи.