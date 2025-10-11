Активист в футболке с надписью «Освободите Сектор Газа» выбежал на поле во время матча Норвегия — Израиль. Игру ненадолго приостановили

На 7-й минуте встречи на поле выбежал человек в футболке с надписью «Освободите Сектор Газа», передает TV2. Игру ненадолго приостановили — она была возобновлена, когда стюарды остановили активиста и выпроводили его с поля.
Этим человеком оказался итальянец Марио Ферри, который ранее неоднократно выбегал на поле с политическими посланиями во время футбольных матчей.
Флаг Израиля сожгли у стадиона перед матчем Норвегии с израильтянами. Полиция применила слезоточивый газ против пропалестинских демонстрантов — их было больше тысячи.