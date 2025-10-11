Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

«МЮ» обсудит с Майну и Зиркзе их будущее перед зимним трансферным окном. Кобби опасается, что не попадет в заявку Англии на ЧМ-2026

Оба игрока обеспокоены нехваткой игрового времени в этом сезоне. Клуб проведет переговоры с ними в преддверии зимнего трансферного окна, если ситуация не изменится, сообщает ESPN.

Источник: Спортс"

«Наполи», который интересовался Майну в августе, может снова попытаться подписать 20-летнего полузащитника. Интерес к нему также проявляют клубы АПЛ и Бундеслиги.

Англичанин опасается, что у него осталось мало времени, чтобы убедить Томаса Тухеля включить его в заявку сборной Англии на ЧМ-2026. Нидерландец тоже понимает, что должен играть более регулярно, чтобы поехать на чемпионат мира.

Источники, близкие к клубу, указывают на тот факт, что эти футболисты «являются ключевыми членами заявки на каждый матч», хотя и почти не попадают в стартовый состав.

Зиркзе принял участие в 3 матчах текущего сезона и провел на поле в общей сложности 74 минуты. Майну отыграл 113 минут за пять матчей.

«Наполи» хочет арендовать Майну в январе. Сделка возможна, если «МЮ» не будет настаивать на обязательстве выкупа.

Зиркзе может уйти в аренду в «Рому». Форвард «МЮ» боится пропустить ЧМ-2026.