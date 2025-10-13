Федерико Бернардески: «Ювентус» чувствовал, что мог выиграть ЛЧ в 2019-м. Хотел бы переиграть матч с «Аяксом», игра с «Атлетико» была идеальной"

В сезоне-2018/19 «Ювентус» обыграл «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (0:2, 3:0). Во втором матче «Юве» разгромил соперника благодаря хет-трику Криштиану Роналду. В четвертьфинале «бьянконери» уступили «Аяксу» (1:1, 1:2). Турнир выиграл «Ливерпуль».
«На мой взгляд, [второй ] матч “Ювентуса” с “Атлетико” был идеальным. Не только с моей стороны, но и со стороны всей команды и болельщиков. Это был лучший матч “Ювентуса” за последние десять лет.
Меня спрашивали, какой матч я хотел бы переиграть. Отвечаю: игру с «Аяксом» в следующем раунде. Мы чувствовали, что можем выиграть Лигу чемпионов, но футбол непредсказуем«, — сказал бывший полузащитник “Ювентуса”, выступающий за “Болонью”.