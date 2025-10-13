«ДНК “Реала” — ныть, если не получилось сжульничать». Пике об удалении Роналду в класико в 2017-м

В первой игре был удален Криштиану Роналду. Португалец вышел на замену, забил, снял футболку и получил желтую карточку за это на 80-й минуте. На 82-й Роналду получил вторую желтую за симуляцию после падения в штрафной и был удален. После этого Криштиану толкнул судью Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа. Позже форварда дисквалифицировали на 5 матчей.