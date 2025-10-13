Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.80
X
5.65
П2
1.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.05
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.34
X
3.66
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.52
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
10.50
X
6.06
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.08
П2
10.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.76
X
3.95
П2
1.78

«ДНК “Реала” — ныть, если не получилось сжульничать». Пике об удалении Роналду в класико в 2017-м

Бывший защитник «Барселоны» принял участие в эфире на ютуб-канале Plex вместе с экс-защитником «Мадрида» Марсело. Среди прочего участники обсудили Суперкубок Испании 2017 года, в котором мадридцы обыграли каталонцев по сумме двух матчей (3:1, 2:0).

В первой игре был удален Криштиану Роналду. Португалец вышел на замену, забил, снял футболку и получил желтую карточку за это на 80-й минуте. На 82-й Роналду получил вторую желтую за симуляцию после падения в штрафной и был удален. После этого Криштиану толкнул судью Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа. Позже форварда дисквалифицировали на 5 матчей.

«На Криштиану был явный пенальти. Ему показали желтую карточку, а затем удалили за толчок судьи», — сказал Марсело, игравший в том матче.

«Ему дали желтую за толчок судьи, хотя это должна была быть красная, и он еще жалуется. Это красная карточка, это невероятно! Если не получилось сжульничать, они ноют — это ДНК “Реала”, — заявил Пике, также участвовавший в игре.