Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.38
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.16
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.72
П2
1.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.07
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.30
X
5.71
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.44
П2
16.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Македония
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Уэльс
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.97
П2
1.81

Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Это все равно, что сравнивать “Жигули” и “Мерседес”. Максим — крутой парень, но Андрей был 6-м в списке “Золотого мяча” при живых Месси

— Кто это обсуждает? Мой любимый Геннадий Сергеевич [Орлов] зачем-то это затеял. Как можно сравнивать Аршавина и Глушенкова?

Источник: Спортс"

— Как можно сравнивать Аршавина с кем-то, кроме Мостового?

— Я бы поспорил даже по поводу Мостового. Понятно, что у Мостового много матчей за границей, но и у него был чудовищный провал в карьере в «Бенфике».

Я не знаю, как сравнивать футболистов из разных времен. Аршавин — талантище. Глушенков — крутой парень, хорошо играет в футбол. Но это несоизмеримые фигуры, их нельзя сравнивать. Это все равно, что сравнивать «Жигули» и «Мерседес», ведь у обоих есть четыре колеса.

Аршавин — это игрок мирового уровня, он был на шестом месте в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду.

Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть, — сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».