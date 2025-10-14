У Украины 2 победы подряд впервые в этом году — над Азербайджаном и Исландией

В предыдущем туре была обыграна сборная Исландии (5:3). До этого были поражение от сборной Франции (0:2) и ничья с азербайджанцами (1:1).
Украинская команда обыграла Азербайджан (2:1) в 8-м туре отбора на чемпионат мира 2026 года.
В предыдущем туре была обыграна сборная Исландии (5:3). До этого были поражение от сборной Франции (0:2) и ничья с азербайджанцами (1:1).
Cейчас команда Сергея Реброва занимает 2-е место в группе D в квалификации ЧМ, набрав 7 очков.