Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
0
:
Германия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Швейцария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Баннер «Чемпионат мира без Израиля» показали участники митинга возле штаб-квартиры Итальянской федерации футбола

14 октября сборная Италии примет команду Израиля в рамках квалификации ЧМ-2026.

Накануне матча около двадцати пропалестинских активистов провели митинг перед штаб-квартирой Итальянской федерации футбола. Они растянули баннер со словами «Чемпионат мира без Израиля» и показывали красные карточки.

«Сборная Израиля — это часть так называемой спортивного отбеливания, способ использования спорта для обеления имиджа государства, совершившего геноцид», — сказал один из протестующий.

«Если бы правила были одинаковыми для всех, Израилю запретили бы играть под своим флагом, точно так же, как русским», — заявил другой демонстрант.

«Когда они отстраняли другие страны, не проходило и двух дней. Но двух лет оккупации и геноцида оказалось недостаточно, чтобы отстранить сионистское образование от чемпионата мира. Двойные стандарты со стороны Запада», — сказал в мегафон один из организаторов митинга.