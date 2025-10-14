Накануне матча около двадцати пропалестинских активистов провели митинг перед штаб-квартирой Итальянской федерации футбола. Они растянули баннер со словами «Чемпионат мира без Израиля» и показывали красные карточки.
«Сборная Израиля — это часть так называемой спортивного отбеливания, способ использования спорта для обеления имиджа государства, совершившего геноцид», — сказал один из протестующий.
«Если бы правила были одинаковыми для всех, Израилю запретили бы играть под своим флагом, точно так же, как русским», — заявил другой демонстрант.
«Когда они отстраняли другие страны, не проходило и двух дней. Но двух лет оккупации и геноцида оказалось недостаточно, чтобы отстранить сионистское образование от чемпионата мира. Двойные стандарты со стороны Запада», — сказал в мегафон один из организаторов митинга.