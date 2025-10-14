Пропалестинский комитет Удине о мирном соглашении в Газе: «Для нас ничего не меняется, завтра будет протест об отмене матча Италии. Израиль нарушал перемирия, возобновлял бомбардировки»

"Для нас ничего не меняется. Завтрашняя демонстрация основана на ряде требований, которые пока не выполнены: отмена матча, исключение Израиля из УЕФА и прекращение сотрудничества с Израилем как со стороны Федерации футбола Италии (FIGC), так и, в более широком смысле, со стороны местных и национальных организаций.