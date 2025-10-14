Пропалестинский комитет Удине о мирном соглашении в Газе: «Для нас ничего не меняется, завтра будет протест об отмене матча Италии. Израиль нарушал перемирия, возобновлял бомбардировки»

Сегодня было объявлено о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
В Удине, где состоится матч, прошли акции в поддержку Палестины. Местный пропалестинский комитет сообщил, что протест продолжится и завтра перед игрой.
"Для нас ничего не меняется. Завтрашняя демонстрация основана на ряде требований, которые пока не выполнены: отмена матча, исключение Израиля из УЕФА и прекращение сотрудничества с Израилем как со стороны Федерации футбола Италии (FIGC), так и, в более широком смысле, со стороны местных и национальных организаций.
Очевидно, что кадры из Газы воспринимаются с радостью. Мы будем рады, если настоящее перемирие наступит, но мы настроены скептически. Последние два перемирия были нарушены Израилем, который возобновил бомбардировки.
Мы надеемся, что это перемирие будет прочным, но новости из Газы и содержание договоров свидетельствуют о том, что мирный процесс подорван уже с самого начала", — сообщили газете La Presse в комитете.
Пропалестинская демонстрация пройдет у штаб-квартиры FIGC в Риме — под лозунгом «Болеем за Палестину: матч Италия — Израиль поддерживает геноцид, заблокируем его».