Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
0
:
Германия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Швейцария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Нагельсманн о возможном возвращении Нойера в сборную: «Мы не проиграли ни одного матча из-за ошибок вратаря после ухода Ману. Эти разговоры никому не помогают»

Сборная Германии выиграла матч квалификации ЧМ-2026 со счетом 1:0.

Источник: Sports

«Это был определенно не самая лучшая наша игра. Стадион был невероятно эмоциональным, нам пришлось выкладываться по полной, бороться за каждый мяч. Даже судье было сложно уловить все детали происходящего. В итоге решающим стал стандарт, мы их много отрабатываем, потому что это важно. Победа была “некрасивой”, но самое главное — три очка».

Об игре Оливера Бауманна и о том, раздражают ли его разговоры о возможном возвращении Мануэля Нойера.

«С тех пор, как Ману завершил карьеру в сборной, мы не проиграли ни одного матча из-за ошибок вратаря. Ману проводит очень хороший сезон, но у нас нет проблем с вратарями. Эти разговоры никому не помогают: ни нашим вратарям, ни самому Ману, который сосредоточен на “Баварии”, — сказал главный тренер сборной Германии.

39-летний Нойер может вернуться в сборную Германии, если Нагельсманн сам с ним свяжется и скажет, что нуждается в нем. У вратаря и тренера не лучшие отношения.