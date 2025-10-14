Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
0
:
Германия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Швейцария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2

Тренер Уэльса Беллами о 2:4 с Бельгией: «Мы трижды пропустили с пенальти в матчах с ними — что нам делать с руками? Забили им 5 голов, но не набрали ни очка — это тяже

Бельгийцы обыграли валлийцев (4:2) в 8-м туре отбора на ЧМ-2026. Два гола в этой игре были забиты Бельгией с одиннадцатиметровой отметки. Главным арбитром матча был Даниэль Зиберт.

Источник: Спортс"

"Я определенно горжусь игроками. Мы блестяще справились с тем, к чему стремились.

Это не здорово, потому что мы проиграли. У нас был импульс, но пенальти придал им сил, и даже зрители успокоились.

Мы трижды пропустили с пенальти в матчах с Бельгией. Мы забили им пять голов, но не набрали ни одного очка, так что это тяжело принять. У меня нет претензий ко второму [пенальти]. Но первый? Что нам делать с руками?

Это не зависть, и я поздравляю Бельгию, но у нас уже было четыре пенальти из-за игры рукой.

В тот раз мы этого не заслужили. Нам нужно было отреагировать, но они отреагировали лучше", — сказал Крэйг Беллами в интервью Match of the Day Wales.