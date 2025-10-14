«FIGC нормализует геноцид. Нет матчу Италии с Израилем». Акция протеста против игры отбора ЧМ-2026 прошла в Венеции, активисты потребовали исключить Израиль из всех турниров

Молодые люди из социального центра «Ривольта» и объединения «Пандора» в пятницу провели акцию перед региональной штаб-квартирой итальянской футбольной федерации (FIGC) в Венеции. Активисты около двух часов находились в самом офисе, при себе у них были баннеры, на одном из которых было написано «Покажите Израилю красную карточку!», а также палестинские флаги.