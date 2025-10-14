Ричмонд
«FIGC нормализует геноцид. Нет матчу Италии с Израилем». Акция протеста против игры отбора ЧМ-2026 прошла в Венеции, активисты потребовали исключить Израиль из всех турниров

Молодые люди из социального центра «Ривольта» и объединения «Пандора» в пятницу провели акцию перед региональной штаб-квартирой итальянской футбольной федерации (FIGC) в Венеции. Активисты около двух часов находились в самом офисе, при себе у них были баннеры, на одном из которых было написано «Покажите Израилю красную карточку!», а также палестинские флаги.

Источник: Спортс"

Кроме того, на стене здания была размещена надпись: «FIGC нормализует геноцид. Нет матчу Италии с Израилем».

Демонстранты намеревались вручить президенту регионального отделения FIGC Джузеппе Руцце документ, который необходимо передать Федерации футбола Италии в знак протеста против проведения отборочного матча ЧМ-2026 между сборными Италии и Израиля 14 октября в Удине.

«Мы просим ФИФА исключить Израиль из всех соревнований, а FIGC — отказаться от проведения матча, который стал бы еще одним позором для нашего футбола: ценности футбола, как и любого другого вида спорта, не могут быть использованы для улучшения имиджа Израиля в глазах всего мира», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в Венеции 300 общественных организаций планировали принять участие в акции протеста против проведения матча.