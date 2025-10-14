Иван Сергеев: «Я хотел в “Динамо” — и я сюда перешел. Это мой осознанный выбор. Со “Спартаком” тема уже закрыта, зачем ее поднимать?»

— Как случилось, так случилось. Перешел в «Крылья Советов». Можно сказать, вернулся домой, перезагрузил карьеру. Спасибо Игорю Витальевичу [Осинькину], пацанам. Я полюбил Самару, болельщики меня полюбили в ответ. Всегда с уважением к ним отношусь. В последнем матче против «Крыльев», когда уходил на замену, мне аплодировали фанаты. Было очень приятно! Самару я никогда не забуду.