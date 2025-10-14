Ричмонд
Иван Сергеев: «Я хотел в “Динамо” — и я сюда перешел. Это мой осознанный выбор. Со “Спартаком” тема уже закрыта, зачем ее поднимать?»

30-летний нападающий, перешедший из «Крыльев Советов», забил 3 гола в 11 играх за бело-голубых в текущем сезоне Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Болельщики «Динамо» оценили твое письмо, в котором ты написал, что перейдешь из «Крыльев» только в этот клуб. Но ведь был еще вариант со «Спартаком»?

— Эта тема уже закрыта. Зачем ее сейчас поднимать? Принял решение с семьей, перешел в «Динамо». Это моя карьера, мой осознанный выбор. Я хотел в «Динамо» — и я сюда перешел.

— Не жалел, что ушел из «Зенита»?

— Как случилось, так случилось. Перешел в «Крылья Советов». Можно сказать, вернулся домой, перезагрузил карьеру. Спасибо Игорю Витальевичу [Осинькину], пацанам. Я полюбил Самару, болельщики меня полюбили в ответ. Всегда с уважением к ним отношусь. В последнем матче против «Крыльев», когда уходил на замену, мне аплодировали фанаты. Было очень приятно! Самару я никогда не забуду.

— С «Зенитом» ты выигрывал золото. А с «Динамо» это реально?

— Всегда хочется побеждать еще — я не останавливаюсь на завоеванных трофеях. Думаю, хочется не только мне, но и всем. Это будет долгожданным событием, — сказал Сергеев.