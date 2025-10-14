Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Эстония
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Боливия
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.83
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.63
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.02
X
36.00
П2
84.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
6.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.29
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Андорра
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.95
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Латвия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
50.00
X
17.00
П2
1.07

Плющенко о сравнении российских футболистов и Овечкина: «Александр будет выше всех все равно. НХЛ — максимально серьезный уровень, а он 897 шайб забил»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов мог бы сравниться с капитаном «Вашингтона».

Источник: Спортс"

"У нас сейчас много хороших игроков, но нужно брать в расчет то, что Александр выступает на международной арене.

НХЛ — максимально серьезный уровень, а он там 897 шайб забил. Думаю, Овечкин все равно будет выше всех", — сказал Евгений Плющенко.