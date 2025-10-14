Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Эстония
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Боливия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.83
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.74
П2
6.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
6.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.44
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Андорра
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
18.00
X
7.02
П2
1.21
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Латвия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
50.00
X
17.00
П2
1.07

Черчесов вспомнил, как заставил учить русский язык игроков польской «Легии»

Он возглавлял команду с 2015 по 2016 год.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Футболисты польской «Легии» в сезоне-2015/16 старались учить русский язык после соответствующей просьбы тренера Станислава Черчесова, возглавлявшего тогда команду. Об этом Черчесов рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

В сезоне-2015/16 «Легия» под руководством Черчесова выиграла чемпионат и кубок страны.

«Ни в одном клубе я не работал одинаково. В Польше и Венгрия спрашивали про футбольную философию. Я говорил: дайте зайти в раздевалку, скажу, — сказал Черчесов. — В “Легии” мне сказали, что там тяжелая раздевалка. Был непростой момент, когда принимали команду, она отставала в таблице в день столетия. При этом я сразу на первой пресс-конференции сказал, что буду учить польский язык, чтобы понимать игроков. Переводчик мне после этого сказал, что я ошибся, потому что в раздевалке все ждут, чтобы их и так понимали».

«Утром я пришел на тренировку, говорю, вы слышали мою конференцию. Я сказал, что это я сказал там, а вам так скажу: кто через две недели не будет владеть русским языком, играть не будет в старте. Я ушел в кабинет, переводчик приходит, говорит, что народ напрягся, спросил, пошутил ли я. Он передал, что я не пошутил. Тогда капитан приходит ко мне, говорит, что все поняли, будем стараться понимать, но две недели мало. Решение было правильным», — добавил он.

Также Черчесов рассказал о дисциплине футболистов «Легии». «Ни один футболист не опоздал ни на установку, ни на отъезд, ни на теорию, никуда. Стали чемпионами, выиграли кубок. Отметили, банкет, попросили на телевидении выступить, в 9:00 на отъезд после банкета никто не опоздал. Кого-то жена дотащила, кто-то сам, — отметил Черчесов. — Раздевалка польская была крепкой, армейской, собранные ребята».