Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2

Рафинья мог уйти из «Барсы» в 2024-м: «Предложение саудовцев было соблазнительным, я бы решил все проблемы в своей жизни и жизни родителей, моего сына. И многие хотели, чтобы я ушел»

"Предложение было по-настоящему соблазнительным. Я бы решил все проблемы не только в своей жизни, но и в жизни родителей, моего сына, многих людей.

Естественно, мы думали об уходе из «Барселоны». Я думал, что время, возможно, пришло. Но затем мы поговорили с Фликом, сперва по телефону, а затем и в начале предсезонки, и он сумел убедить меня остаться. Я рад, что он это сделал.

Многие хотели, чтобы я ушел. Невозможно даже перечислить всех. Но я не собирался делать то, чего они от меня ожидали.

Возможно, люди хотели, чтобы я забивал по 30 голов за сезон, но это не мой стиль, я не центрфорвард. Я играю с большой самоотдачей, рвением, усердием, вот кто такой Рафинья. Я всегда отдаю все силы. Но многие хотели, чтобы я ушел, потому что я не соответствовал их ожиданиям, они думали, что у меня нет будущего в клубе. Но мнение тех, кто не знает ни меня, ни даже половины того, через что я прошел, меня беспокоить не будет", — сказал вингер.