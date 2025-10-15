Дюков про лимит: «У нас рост посещаемости, спонсоры есть, легионеры не стали играть больше, а молодые россияне завоевывают место в основе в конкуренции. У министра свои аргументы»

— Ведем обсуждение вопроса с Минспорта. У меня была встреча с Михаилом Дегтяревым, продолжим обсуждение вопроса. Мы даем свою оценку, у него своя позиция. Продолжим обсуждать, важно понимать, что это компетенция Минспорта.
Вы мою позицию знаете, я уже говорил. Нынешний лимит принят по предложению РФС, с тех пор ничего не изменилось.
— Нынешний лимит оптимален?
— Надо говорить о том, что имеем. Рост интереса, посещаемости есть. Спонсоры есть. Если говорить об игровом времени, легионеры не стали играть больше. Молодые россияне играют больше и завоевывают место в основе в конкуренции и на тренировках.
— Как министр реагирует?
— У него свои аргументы. Каждая сторона высказывает позицию, смотрим показатели. Вносить изменения нужно, только чтобы улучшить что‑то. Всегда есть над чем работать и что улучшить.
— Какие шансы оставить лимит?
— Правильнее спросить министра, они будут принимать решение, — отметил президент РФС.