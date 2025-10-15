Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2

Дюков про лимит: «У нас рост посещаемости, спонсоры есть, легионеры не стали играть больше, а молодые россияне завоевывают место в основе в конкуренции. У министра свои аргументы»

— Что думаете о новом лимите?

Источник: Спортс"

— Ведем обсуждение вопроса с Минспорта. У меня была встреча с Михаилом Дегтяревым, продолжим обсуждение вопроса. Мы даем свою оценку, у него своя позиция. Продолжим обсуждать, важно понимать, что это компетенция Минспорта.

Вы мою позицию знаете, я уже говорил. Нынешний лимит принят по предложению РФС, с тех пор ничего не изменилось.

— Нынешний лимит оптимален?

— Надо говорить о том, что имеем. Рост интереса, посещаемости есть. Спонсоры есть. Если говорить об игровом времени, легионеры не стали играть больше. Молодые россияне играют больше и завоевывают место в основе в конкуренции и на тренировках.

— Как министр реагирует?

— У него свои аргументы. Каждая сторона высказывает позицию, смотрим показатели. Вносить изменения нужно, только чтобы улучшить что‑то. Всегда есть над чем работать и что улучшить.

— Какие шансы оставить лимит?

— Правильнее спросить министра, они будут принимать решение, — отметил президент РФС.