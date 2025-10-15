Мостовой о 3:0 с Боливией: «Особого интереса к матчам сборной России нет, играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли»

"Я же говорил, что сборная России обыграет Боливию со счетом 2:0 или 3:0, поэтому особо матч не смотрел. Первый тайм немного посмотрел, а второй — вообще не смотрел.
Как уже много раз говорил, особого интереса к матчам сборной России нет, потому что играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли«, — сказал бывший полузащитник “Сельты”.
