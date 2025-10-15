Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2

Мостовой о 3:0 с Боливией: «Особого интереса к матчам сборной России нет, играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли»

Команда Валерия Карпина разгромила сборную Боливии со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче.

Источник: Спортс"

"Я же говорил, что сборная России обыграет Боливию со счетом 2:0 или 3:0, поэтому особо матч не смотрел. Первый тайм немного посмотрел, а второй — вообще не смотрел.

Как уже много раз говорил, особого интереса к матчам сборной России нет, потому что играешь дома с заведомо слабыми соперниками. Сыграли и сыграли«, — сказал бывший полузащитник “Сельты”.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше