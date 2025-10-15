Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2

Обляков о победах над Боливией и Ираном: «Россия провела качественные игры с сильными соперниками. С максимальной концентрацией у нас все получается»

Накануне россияне разгромили Боливию (3:0), а в пятницу обыграли Иран (2:1).

Источник: Спортс"

"Мы провели качественные игры с сильными соперниками. Осенью нам вообще достались хорошие команды, играющие на чемпионате мира. Против таких соперников всегда интересно себя проверить. И, как видно, если мы проводим матчи с максимальной концентрацией и выполняем полностью установку тренерского штаба, то у нас все получается.

Помогает ли мне наличие большого количества игроков ЦСКА в сборной? Понятно, что мы больше проводим времени вместе в клубе. Поэтому с ними чуть комфортнее играть, игровые связи чуть лучше. Но и проблем с взаимопониманием с другими игроками сборной нет, поскольку у нас все здесь квалифицированные футболисты с хорошим пониманием игры и того, как действовать с мячом", — сказал хавбек сборной России.