Лопес из сборной Андорры забил Сербии ударом из центрального круга после перехвата у Станковича

Хозяева открыли счет на 17-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 (1:3) после того, как нападающий «Санта-Коломы» перехватил поперечную передачу Александара Станковича и ударом из центрального круга перебросил мяч через вышедшего из ворот голкипера сербов Джордже Петровича.