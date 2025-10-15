Луис де ла Фуэнте: «Мы повторили рекордную серию Испании без поражений, но это заслуга игроков, а не моя. Хотим большего»

"Педри просто потрясающий футболист! Он видит то, чего не видит никто другой.
Мы повторили рекордную серию сборной Испании, но это заслуга игроков, а не моя. Мы хотим большего. Эта команда, этот коллектив никогда не устает бороться за новые победы, за новые достижения", — сказал тренер сборной Испании.
