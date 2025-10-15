Кокорин подарил гостям французского ресторана 50 бутылок шампанского после победы над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть каждый выпьет за Россию!»

— Специально не смотрел. Очень обидно было. Восстанавливался в Италии и во Франции. Единственное, что смотрел — серию пенальти в матче с Испанией. Эту историю мало кто знает. Я пришел на пляж во Франции, на Лазурном берегу, хочешь не хочешь — игра идет, экраны работают, все сидят за столами и смотрят. Много русскоязычных, меня заметили, узнали. Кто-то начал провоцировать: «Сейчас Россию разорвут! Они клоуны, как они вообще в плей-офф попали, куда они лезут? Да против Испании вообще шансов нет!» Болеют почти все за Испанию.