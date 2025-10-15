Пименов о том, кто нужен «Локо» для чемпионства: «Центральный защитник хорошего уровня»

— Как вам нынешний «Локомотив»?
— Нравится.
— Есть шансы на чемпионство?
— Для этого им нужен еще один центральный защитник. Причем хорошего уровня. Если он зимой появится, тогда да, шансы есть, — сказал экс-форвард «Локомотива».
После 11 туров красно-зеленые занимают в таблице 2-е место, отставая от ЦСКА на одно очко.
