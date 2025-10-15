Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2

Гаттузо о 4 победах Италии: «Нравится желание ребят усердно трудиться. Начинаем хорошо ладить друг с другом»

«Скуадра адзурра» выиграла все 4 матча под руководством Гаттузо, накануне — у Израиля (3:0) в отборе ЧМ-2026.

— Что вас больше всего порадовало в этих четырех матчах?

— Мне нравится желание ребят усердно трудиться. Они всегда тренируются на пределе своих возможностей, и мы начинаем хорошо ладить друг с другом. Мы стараемся делать определенные вещи, иногда у них получается, иногда — нет, но мы стараемся.

Нападающие проделывают невероятную работу. Вы говорите о 16 забитых голах, но они просто потрясающе отрабатывают в обороне. Они помогают нам развивать нашу игру.

Плюс менталитет: сегодня команда знала, как бороться, мы сделали много хорошего и должны быть довольны. Мы должны смотреть вперед, при этом нам еще много над чем предстоит работать, — сказал Гаттузо.