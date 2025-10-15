Гаттузо о 4 победах Италии: «Нравится желание ребят усердно трудиться. Начинаем хорошо ладить друг с другом»

— Что вас больше всего порадовало в этих четырех матчах?
— Мне нравится желание ребят усердно трудиться. Они всегда тренируются на пределе своих возможностей, и мы начинаем хорошо ладить друг с другом. Мы стараемся делать определенные вещи, иногда у них получается, иногда — нет, но мы стараемся.
Нападающие проделывают невероятную работу. Вы говорите о 16 забитых голах, но они просто потрясающе отрабатывают в обороне. Они помогают нам развивать нашу игру.
Плюс менталитет: сегодня команда знала, как бороться, мы сделали много хорошего и должны быть довольны. Мы должны смотреть вперед, при этом нам еще много над чем предстоит работать, — сказал Гаттузо.