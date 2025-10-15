Кокорин о Ротенберге-младшем в «Динамо»: «Суперклассный парень, но искренне верил, что лучше других на своей позиции. В команде стеба столько… Говорили, что он не должен здесь быть&raqu

— На самом деле Боря — суперклассный парень! Но он сильно и искренне верил, что лучше других на своей позиции. Ему нужно отдать должное — всего себя отдавал спорту, учился, хотел чего-то добиться. При его «таланте» он чудом получил вызов в сборную. Наверное, это круто. Я бы на его месте по-другому жил, помогал бы отцу. А то в команде стеба столько… Мне бы тяжело было, наверное, дрался бы постоянно.