Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц покинул клуб

Сегодня, 15 октября, стало известно об увольнении президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.
Арутюнянц назвал это решение непростым, а время, проведенное с командой — незабываемым.
«Это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет», — сказал он.
Слухи о том, что Арташес Арутюнянц покинет ФК «Ростов» ходили давно. Однако в марте 2025 года в интервью он говорил о том, что не намерен уходить из клуба и продавать акции.
В мае 2025 года федеральные СМИ писали о масштабном перестроении структуры ФК «Ростов», увольнении большей части административного персонала, тренерского состава и игроков команды.
В июне стало известно о назначении нового гендиректора ФК «Ростов». Им стал Игорь Гончаров, ранее около года занимавший аналогичную должность в ФК «Чайка» и бывший начальник отдела ГУ МВД РФ ОБЭП по Ростовской области.