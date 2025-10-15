Ричмонд
Форвард «Матч ТВ» Сичкар о просмотре в «Балтике»: «Есть хорошие новости. Думаю, завтра вечером их озвучу»

«Сегодня был насыщенный день. Теория, зал, тренировка, баня, бассейн. Уже готовлюсь ко сну. Есть хорошие новости. Думаю, завтра вечером их озвучу. Всем спокойной ночи, всех обнял», — написал форвард.

Источник: Спортс"

«Балтика» после товарищеского матча (5:0) пригласила на просмотр форварда медиакоманды «Матч ТВ» Игоря Сичкара.

Сичкару — 24 года. Он пришел в «Матч ТВ» перед WINLINE МФЛ-6. В сезоне и Кубке Лиги он провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

В 2025-м Сичкар еще выступал за любительский «Фанком» из Кирова в FONBET Кубке России (3 матча, 1 гол). Команда должны была играть уже в пятом раунде, но ей выписали технарь за участие дисквалифицированного игрока.

Высший уровень, на котором играл Сич — «Знамя Ногинск» из Второй лиги Б. Форвард провел за клуб 53 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

После 11 туров «Балтика» идет в Мир РПЛ на 5 месте, отставая от ЦСКА, идущего первым — на 4 очка.