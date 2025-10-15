Форвард «Матч ТВ» Сичкар о просмотре в «Балтике»: «Есть хорошие новости. Думаю, завтра вечером их озвучу»

«Балтика» после товарищеского матча (5:0) пригласила на просмотр форварда медиакоманды «Матч ТВ» Игоря Сичкара.
Сичкару — 24 года. Он пришел в «Матч ТВ» перед WINLINE МФЛ-6. В сезоне и Кубке Лиги он провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
В 2025-м Сичкар еще выступал за любительский «Фанком» из Кирова в FONBET Кубке России (3 матча, 1 гол). Команда должны была играть уже в пятом раунде, но ей выписали технарь за участие дисквалифицированного игрока.
Высший уровень, на котором играл Сич — «Знамя Ногинск» из Второй лиги Б. Форвард провел за клуб 53 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
После 11 туров «Балтика» идет в Мир РПЛ на 5 месте, отставая от ЦСКА, идущего первым — на 4 очка.