Льоренте о словах про очки: «Многие не поняли — не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света — не биохареская мода, а необходимость, синий свет токсичен&ra

"Я зашел сюда, чтобы прояснить ситуацию с очками, потому что вижу много людей, которые ничего не поняли… Или, может быть, никогда не поймут. И это нормально. Не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Если вас не интересует ваше здоровье, можете листать дальше.