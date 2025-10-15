Вратарь «Сочи» Рудаков: «В Южной Корее испытал настоящий культурный шок. Меня там фотографировали — когда видят высокого иностранца, еще и бородатого, начинают снимать, для них это новое»

Но именно для меня особняком стоит Южная Корея, потому что это была наша первая страна в Азии, и там мы испытали настоящий культурный шок. Мы все-таки недооцениваем Азию и не понимаем, что там и как, а когда приезжаем, получаем вау-эффект. Все выглядит странно, шокирующе, но очень интересно!