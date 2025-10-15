«Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 650, наверное, воспитывается, и ни одного не воспитали». Наумов о «Зените»

Вот взяли в «Зенит» выпускника «Чертаново» Александра Коваленко из «Крыльев Советов». Парень заиграл, в сборную попал, ну красавец! Я еще смотрел на него, думаю: вот звездочка, пожалуйста. А его взяли и посадили на лавку. Чемпионом России зато стал… и что? И где его карьера сейчас? И вот такого очень много.
Петербург выбрал бразильский рынок — это самый легкий путь, чтобы стать чемпионом России. Бразильцы сильные сами по себе, и их тренировать особо не надо.
Если бы «Зенит» хотел развивать свой футбол, вывели бы свою вторую команду в Первую лигу, а она в дивизионе «Б» Второй лиги. Вот где надо развивать! Мастерство у наших футболистов есть — их надо просто воспитывать«, — сказал бывший президент “Локомотива”.