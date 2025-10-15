Тренер Норвегии Сольбаккен о Боббе против Новой Зеландии: «Оскар слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал. Это было его самое слабое выступление за сборную»

"Он очень плохо сыграл в первом тайме. Ему не хватало всего. Он слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал.
Он делал это на тренировках и был в этом очень хорош. Но если вы спросите Оскара, я думаю, он скажет, что первый тайм был его самым слабым выступлением за сборную. Второй тайм был следующим худшим.
Он очень, очень хорошо играл почти в каждом матче выше или глубже на поле, поэтому никакого беспокойства нет", — сказал Столе Сольбаккен для VG.
Сообщается, что позже на пресс-конференции Бобб согласился с комментариями тренера, ответив: «Это справедливая оценка».