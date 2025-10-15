Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Тренер Норвегии Сольбаккен о Боббе против Новой Зеландии: «Оскар слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал. Это было его самое слабое выступление за сборную»

Норвежцы сыграли вничью с новозеландцами (1:1) в товарищеском матче. 22-летний полузащитник «Манчестер Сити» провел на поле всю встречу.

Источник: Спортс"

"Он очень плохо сыграл в первом тайме. Ему не хватало всего. Он слишком долго держал мяч, занимал странные позиции, плохо прессинговал.

Он делал это на тренировках и был в этом очень хорош. Но если вы спросите Оскара, я думаю, он скажет, что первый тайм был его самым слабым выступлением за сборную. Второй тайм был следующим худшим.

Он очень, очень хорошо играл почти в каждом матче выше или глубже на поле, поэтому никакого беспокойства нет", — сказал Столе Сольбаккен для VG.

Сообщается, что позже на пресс-конференции Бобб согласился с комментариями тренера, ответив: «Это справедливая оценка».