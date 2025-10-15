Ван Дейк лучше всех защищается на втором этаже последние полгода. Хейсен — 2-й, Араухо — 6-й, Монтес — 11-й, Дивеев — 17-й, Тормена — 26-й (CIES)

Максимальный рейтинг, 100, получил капитан «Ливерпуля».
В топ-10 попали:
1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 100.
2. Дин Хейсен («Реал») — 96,8.
3. Николас Отаменди («Бенфика») — 96,3.
4. Дэн Берн («Ньюкасл») — 94,7.
5. Робин Кох («Айнтрахт») — 94,4.
6. Рональд Араухо («Барселона») — 94,3.
7. Крис Ричардс («Кристал Пэлас») — 93,4.
8. Райан Фламинго (ПСВ) — 92,1.
9−10. Густаво Гомес («Палмейрас») — 92.
9−10. Натан Бернардо («Бетис») — 92.
Сесар Монтес из «Краснодара» занял 11-е место, Игорь Дивеев из ЦСКА — 17-е, Витор Тормена («Краснодар») — 26-е.