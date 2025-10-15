Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Ван Дейк лучше всех защищается на втором этаже последние полгода. Хейсен — 2-й, Араухо — 6-й, Монтес — 11-й, Дивеев — 17-й, Тормена — 26-й (CIES)

Международный центр спортивных исследований подготовил список футболистов оборонительного плана, наиболее эффективно защищающихся в воздухе. Учитывались только матчи чемпионатов за последние полгода.

Источник: Спортс"

Максимальный рейтинг, 100, получил капитан «Ливерпуля».

В топ-10 попали:

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 100.

2. Дин Хейсен («Реал») — 96,8.

3. Николас Отаменди («Бенфика») — 96,3.

4. Дэн Берн («Ньюкасл») — 94,7.

5. Робин Кох («Айнтрахт») — 94,4.

6. Рональд Араухо («Барселона») — 94,3.

7. Крис Ричардс («Кристал Пэлас») — 93,4.

8. Райан Фламинго (ПСВ) — 92,1.

9−10. Густаво Гомес («Палмейрас») — 92.

9−10. Натан Бернардо («Бетис») — 92.

Сесар Монтес из «Краснодара» занял 11-е место, Игорь Дивеев из ЦСКА — 17-е, Витор Тормена («Краснодар») — 26-е.