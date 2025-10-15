Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Невилл про влияние критики на игроков «МЮ»: «Если эксперты залезают к тебе в голову, не стоит играть за этот клуб. Зачем винить других, когда проигрываешь? Оправдания — это худшее в жизни»

"Если эксперты залезают к тебе в голову, тебе не стоит играть за этот клуб, все просто.

Источник: Спортс"

Разве люди не помнят, как Алан Хансен критиковал нас, молодых ребят, говоря: «С детьми ничего не выиграешь»? Это был лучший центральный защитник того времени, самый успешный центральный защитник всех времен, который говорил о нас так, будто мы были слабы, недостаточно хороши. Разве они (нынешние футболисты «МЮ» — Спортс") не думают, что нас тоже критиковали во время нашей футбольной карьеры?

Извините, вы играете за «МЮ», это неизбежно. Надо быть на высоте.

Я никогда не винил других, когда мы проигрывали матчи. Я играл в команде, где после проигрыша ты приходил в раздевалку и говорил: «Извините за сегодняшнее, ребята, мы пропустили гол из-за моей ошибки». Была ответственность.

Зачем винить других, когда ты проигрываешь? Это само по себе большая проблема. Оправдания, упрощения, обвинение других — это худшее, что можно делать в жизни.

Им нужно сосредоточиться на своей работе, выполнять ее хорошо и выигрывать матчи. Единственное, что заставит людей замолчать, это победы, а они побеждают недостаточно часто«, — сказал экс-защитник “МЮ” в своем подкасте.