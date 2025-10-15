Ричмонд
Бэйл боялся банкротства: «Многие спортсмены живут на широкую ногу, я стараюсь этого не делать. Они не знают, как управлять деньгами после окончания карьеры, я сразу вкладывался в разные вещи»

Экс-полузащитник «Реала» и «Тоттенхэма» стал владельцем двух баров в Кардиффе, также у него есть доли в валлийском ликероводочном заводе и гольф-лиге TGL, принадлежащей Тайгеру Вудсу. Летом стало известно, что консорциум, в состав которого входил Бэйл, пытался купить его родной клуб «Кардифф Сити», но нынешний владелец Винсент Тан отклонил предложение.

Источник: Спортс"

"Была одна вещь, которая всегда пугала меня изнутри. Читаешь статьи о том, что люди, закончив с профессиональным спортом, становятся банкротами. Они не знают, как управлять своими деньгами, не знают, как все это делать.

Многие спортсмены, я думаю, живут на широкую ногу. Я стараюсь этого не делать. Я всегда думал о том, какой будет жизнь после футбола. Когда я заканчиваю карьеру, я перестаю получать зарплату. Как люди потом перестраивают свою жизнь?

Поэтому я всегда старался диверсифицировать инвестиции, с самого начала. У меня всегда была идея о том, как вкладывать деньги в разные вещи. Если один из них сломается и не сработает, вся конструкция не рухнет", — сказал Бэйл в интервью Front Office Sports.