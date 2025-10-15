Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Киммих о Кейне и «Золотом мяче»: «Бавария» должна добиться успеха как команда, не думаю, что он играет ради индивидуальных наград. Харри не грустит, если мы выиграли 3:0, а он не&nb

Нападающий «Баварии» и сборной Англии ранее выразил желание выиграть приз лучшему футболисту мира.

Источник: Спортс"

"Цель — добиться успеха как команда, чтобы он мог выиграть индивидуальные награды. Но в целом, когда он на поле, у меня не складывается впечатление, что он играет ради индивидуальных призов. Он очень разносторонний футболист, играющий на успех команды.

Я никогда не видел его грустным в раздевалке из-за того, что мы выиграли 3:0, а он не забил. Он также хочет, чтобы его партнеры по команде были в центре внимания. Это сочетание делает его особенным и невероятно ценным для нас«, — сказал полузащитник “Баварии”.