Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Кокорин о «Динамо»: «Не просто так нефарт, может, какой-то сглаз. “Арис” приглашает батюшку в начале каждого сезона — может, и им позвать? Что-то же не дает сбыться мечте»

— Когда «Динамо» в позапрошлом сезоне находилось в тайме от золота, смотрели решающий матч с «Краснодаром»?

Источник: Спортс"

— Честно — нет. Но удивился, как закрутился сюжет. И хотел, чтобы «Динамо» победило — это было бы очень здорово для команды. Столько лет ждать… Не просто так нефарт у «Динамо»… Может, какой-то сглаз.

— То есть верите в «проклятие жены Севидова»?

— Не верю, но вот, например, «Арис» приглашает батюшку в начале каждого сезона. Может, и «Динамо» такую практику ввести, позвать на стадион священника? Что-то же не дает сбыться мечте.

— К смене Марцела Лички на Валерия Карпина как отнеслись?

— Да без разницы — я же ни с тем, ни с другим не работал. Вот про Шварца мне нормально отзывались. А до него хотелось клубу сказать: попробуйте уже, возьмите хорошего тренера с именем.

Позвали Черчесова, был нормальный бюджет, выиграли шесть матчей из шести в Лиге Европы, «Динамо» стало превращаться в нормальную команду. И тут вы меняете вектор, топите команду, потом пытаетесь заново ее строить. Не понимаю всего этого.

Когда-то у «Динамо» было очень много начальников, и, пока доходило до решения, время оказывалось упущено. Сейчас там генеральный директор [Павел Пивоваров], который пришел из «Зенита», хороший, смышленый. Но «Динамо» ошибку сделало, когда меня не подписало и я в «Спартак» ушел, — сказал форвард «Ариса».

