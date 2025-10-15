Кокорин о «Динамо»: «Не просто так нефарт, может, какой-то сглаз. “Арис” приглашает батюшку в начале каждого сезона — может, и им позвать? Что-то же не дает сбыться мечте»

Когда-то у «Динамо» было очень много начальников, и, пока доходило до решения, время оказывалось упущено. Сейчас там генеральный директор [Павел Пивоваров], который пришел из «Зенита», хороший, смышленый. Но «Динамо» ошибку сделало, когда меня не подписало и я в «Спартак» ушел, — сказал форвард «Ариса».