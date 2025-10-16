Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

«У Англии нет абсолютно никаких шансов выиграть ЧМ-2026 без них. Да и с ними это тяжелая задача». Скоулз про отсутствие Беллингема, Фодена и Грилиша в составе в октябре

Хавбек «Реала», а также Филип Фоден и Джек Грилиш пропустили октябрьские игры национальной команды Англии.

"Я был немного удивлен. Эти трое должны быть в составе — и они будут в составе.

Если посмотреть на нынешнюю команду, то можно сказать, что у нее нет абсолютно никаких шансов выиграть чемпионат мира. Даже с этими тремя футболистами это тяжелая задача, но так хотя бы появляются шансы.

Джуд Беллингем пропустил какое-то время, но сейчас здоров, так что я бы вернул его.

У Томаса Тухеля осталось мало времени до начала ЧМ, только матчи в ноябре и марте, так что надо заигрывать этих футболистов", — заявил экс-хавбек сборной Англии во время шоу The Overlap.