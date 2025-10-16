«У Англии нет абсолютно никаких шансов выиграть ЧМ-2026 без них. Да и с ними это тяжелая задача». Скоулз про отсутствие Беллингема, Фодена и Грилиша в составе в октябре

"Я был немного удивлен. Эти трое должны быть в составе — и они будут в составе.
Если посмотреть на нынешнюю команду, то можно сказать, что у нее нет абсолютно никаких шансов выиграть чемпионат мира. Даже с этими тремя футболистами это тяжелая задача, но так хотя бы появляются шансы.
Джуд Беллингем пропустил какое-то время, но сейчас здоров, так что я бы вернул его.
У Томаса Тухеля осталось мало времени до начала ЧМ, только матчи в ноябре и марте, так что надо заигрывать этих футболистов", — заявил экс-хавбек сборной Англии во время шоу The Overlap.