Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Шмейхель про «МЮ»: «Тратят 70+ млн на Шешко, когда в команде нет подходящей “шестерки” и есть проблемы с вратарями. Из-за ошибок голкиперов мы пропустили 9 голов только в этом сезоне»

«Вы тратите свыше 70 млн фунтов на Шешко, когда в команде нет подходящей “шестерки” и есть проблемы с вратарями.

Источник: Спортс"

Только в этом сезоне мы пропустили 9 голов после ошибок голкиперов. Когда я играл, когда играли Эдвин ван дер Сар, Давид Де Хеа, задача заключалась в том, чтобы принести команде 10 очков, нельзя раздавать очки.

Так зачем мы купили того, кто нам не нужен? Потому что глава скаутинговой службы — тоже из «Лейпцига» и должен себя проявить.

В мое время тренер был главным. Он говорил: «Этот приходит, этот уходит». Теперь же все решают разные люди с разными планами. Как тут можно создать стабильные условия и команду, которая сможет выходить и выигрывать каждый матч?" — отметил экс-вратарь манкунианцев.