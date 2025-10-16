Де ла Фуэнте о Мерино: «Он на одном уровне с Педри, Родри, Ойарсабалем — фантастический и разносторонний игрок. У Испании выдающийся состав»

"Он исключительно разносторонний игрок, умеющий отлично адаптироваться. Мало кто из игроков столь же универсален, как он, и для нас большая честь иметь его в нашей команде.
Он великолепно читает соперника и ситуацию. Он фантастический футболист, на одном уровне с Педри, Ойарсабалем, Родри… У нас выдающийся состав", — сказал главный тренер сборной Испании после матча.
