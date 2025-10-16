Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Де ла Фуэнте о Мерино: «Он на одном уровне с Педри, Родри, Ойарсабалем — фантастический и разносторонний игрок. У Испании выдающийся состав»

Сборная Испании разгромила Болгарию (4:0) в 8-м туре квалификации ЧМ-2026. Полузащитник «Арсенала» отметился дублем.

Источник: Спортс"

"Он исключительно разносторонний игрок, умеющий отлично адаптироваться. Мало кто из игроков столь же универсален, как он, и для нас большая честь иметь его в нашей команде.

Он великолепно читает соперника и ситуацию. Он фантастический футболист, на одном уровне с Педри, Ойарсабалем, Родри… У нас выдающийся состав", — сказал главный тренер сборной Испании после матча.

