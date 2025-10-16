Агкацев о Дзюбе: «Каждый матч с Артемом как стендап-выступление, он все комментирует на поле. В сборной он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха»

— Было-было. Только приехал на базу, начинается тренировка. У нас тогда новые мячи были, мы еще не привыкли к ним, и не у всех получалось отдавать точные пасы, какие-то срезки были и все такое. Даю первую передачу — и сразу в аут. И тут Дзюба через все поле кричит: «Спасибо, Стас! Больше можно не тренироваться, заканчиваем!».