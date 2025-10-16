Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Агкацев о Дзюбе: «Каждый матч с Артемом как стендап-выступление, он все комментирует на поле. В сборной он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха»

— Дзюба любит пошутить. Попадали под раздачу?

Источник: Спортс"

— Было-было. Только приехал на базу, начинается тренировка. У нас тогда новые мячи были, мы еще не привыкли к ним, и не у всех получалось отдавать точные пасы, какие-то срезки были и все такое. Даю первую передачу — и сразу в аут. И тут Дзюба через все поле кричит: «Спасибо, Стас! Больше можно не тренироваться, заканчиваем!».

У нас с Артемом в принципе хорошие отношения, общались с ним и до приезда в национальную команду. Каждый матч против Дзюбы — это нечто. Он все комментирует на поле. Всякий раз это как стендап-выступление.

Под раздачу, как вы сказали, попадают все. Но все по-доброму, очень смешно. Мы когда в сборной были, оставались после обеда на 1,5−2 часа, и он такие истории рассказывал, что у всех животы разрывались от смеха. Дзюбе дано это — он харизматичный, любит быть в центре внимания.

— В сборной есть еще такие личности?

— Да у нас все могут пошутить. Атмосфера в команде великолепная, я бы даже сказал, идеальная, — сказал вратарь сборной России и «Краснодара».