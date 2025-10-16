Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Педри лучше всех пасует на чужой половине последние полгода. Витинья — 2-й, де Йонг — 4-й, Вальверде — 6-й, Модрич — 9-й (CIES)

Международный центр спортивных исследований опубликовал список футболистов, которые последние полгода с наибольшим успехом отдают передачи на половине поля соперника. 22-летний хавбек «Барселоны» занял в нем первое место и получил максимальный балл — 100.

Источник: Спортс"

В топ-15 вошли:

2. Витинья («ПСЖ») — 96,8.

3. Йозуа Киммих («Бавария») — 95,8.

4. Френки де Йонг («Барселона») — 95,2.

5. Ашраф Хакими («ПСЖ») — 94,8.

6. Федерико Вальверде («Реал») — 94,2.

7. Фабиан Руис («ПСЖ») — 94.

8. Конрад Лаймер («Бавария») — 93,3.

10. Александар Павлович («Бавария») — 91,5.

11. Нуну Мендеш («ПСЖ») — 91,3.

12. Николо Барелла («Интер») — 91,1.

13. Жоау Невеш («ПСЖ») — 90,9.

14. Энцо Барренечеа («Бенфика») — 90,6.

15. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») — 90,3.

