Педри лучше всех пасует на чужой половине последние полгода. Витинья — 2-й, де Йонг — 4-й, Вальверде — 6-й, Модрич — 9-й (CIES)

В топ-15 вошли:
1. Педри («Барселона») — 100.
2. Витинья («ПСЖ») — 96,8.
3. Йозуа Киммих («Бавария») — 95,8.
4. Френки де Йонг («Барселона») — 95,2.
5. Ашраф Хакими («ПСЖ») — 94,8.
6. Федерико Вальверде («Реал») — 94,2.
7. Фабиан Руис («ПСЖ») — 94.
8. Конрад Лаймер («Бавария») — 93,3.
9. Лука Модрич («Милан») — 91,8.
10. Александар Павлович («Бавария») — 91,5.
11. Нуну Мендеш («ПСЖ») — 91,3.
12. Николо Барелла («Интер») — 91,1.
13. Жоау Невеш («ПСЖ») — 90,9.
14. Энцо Барренечеа («Бенфика») — 90,6.
15. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») — 90,3.