Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Геннадий Орлов: «По игре “Спартака” есть вопрос только к Максименко. Он не спасает, чудит. Может, надо давать Помазуну больше играть»

«По игре “Спартака” есть вопрос только к Максименко — он играет неровно, а на него в команде делают ставку. Для вратаря главное качество — когда он спасает, а он не спасает, бывает, чудит.

Источник: Спортс"

А в запасе сидит Помазун — может быть, надо давать возможность ему больше играть. Он же состоявшийся вратарь, у него хорошие данные.

Но что тут подсказывать тренерам — пусть сами решают, они же отвечают за результат", — сказал комментатор.