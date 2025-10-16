Геннадий Орлов: «По игре “Спартака” есть вопрос только к Максименко. Он не спасает, чудит. Может, надо давать Помазуну больше играть»

А в запасе сидит Помазун — может быть, надо давать возможность ему больше играть. Он же состоявшийся вратарь, у него хорошие данные.
Но что тут подсказывать тренерам — пусть сами решают, они же отвечают за результат", — сказал комментатор.
«По игре “Спартака” есть вопрос только к Максименко — он играет неровно, а на него в команде делают ставку. Для вратаря главное качество — когда он спасает, а он не спасает, бывает, чудит.
