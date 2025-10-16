Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения

Ранее полузащитник «Атлетико» заявил, что считает ошибкой носить их на улице, потому что они не пропускают необходимые лучи в глаза.

Источник: Спортс"

Сегодня он опубликовал пост, в котором разъяснил свои слова и заявил о вреде искусственного света и пользе выработки мелатонина для здоровья.

В комментариях позицию футболиста поддержал, в частности, Эрлинг Холанд. Форвард «Манчестер Сити» написал: «Молодец».

Также комментарии оставили несколько испанских футболистов.

Партнер Льоренте по «Атлетико» Коке написал: «Молодец, брат ??». Нападающий «Комо» Альваро Мората оставил комментарий с эмодзи: «???».

Экс-игрок «Барселоны» Жерар Деулофеу заявил: «Сначала они смеются. Потом спрашивают. И, конечно же, в итоге делают».