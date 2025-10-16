Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения

Сегодня он опубликовал пост, в котором разъяснил свои слова и заявил о вреде искусственного света и пользе выработки мелатонина для здоровья.
В комментариях позицию футболиста поддержал, в частности, Эрлинг Холанд. Форвард «Манчестер Сити» написал: «Молодец».
Также комментарии оставили несколько испанских футболистов.
Партнер Льоренте по «Атлетико» Коке написал: «Молодец, брат ??». Нападающий «Комо» Альваро Мората оставил комментарий с эмодзи: «???».
Экс-игрок «Барселоны» Жерар Деулофеу заявил: «Сначала они смеются. Потом спрашивают. И, конечно же, в итоге делают».